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    Пять игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 28-го тура РПЛ по версии InStat

    Аналитики InStat составили символическую сборную 28-го тура РПЛ.

    В нее вошли сразу пять игроков «Краснодара» – вратарь Матвей Сафонов, защитник Сергей Петров, полузащитники Мануэль Фернандеш и Вандерсон и форвард Маркус Берг.

    Тажке в команду включены игроки «Спартака» Самуэль Жиго и Алекс Крал, зенитовец Дуглас Сантос и Деннис Хаджикадунич из «Ростова», нападающие Федор Чалов (ЦСКА) и Кирилл Панченко («Динамо»).

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +825

      Гавроша 36 минут назад

      Галицкий не поскупился, а даст побольше - так весь краснодар поставят.

      0
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      Рейтинг: +606

      Граф2019 52 минуты назад

      вот вляпались...

      0
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      Рейтинг: +15

      isakkobelini 53 минуты назад

      Всегда жду в символической сб. Луценко думаю не увижу его здесь

      0
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      Рейтинг: +698

      моэм 2 часа назад

      5 краснодарцев вымучивших победу , Панченко запоровший кучу моментов , и двое спартаковца проигравших аутсайдеру - великолепный выбор!!!...по логике надо бы добавить в этот состав "лучших" ещё пару красно-белых игроков матча Спартак-Тамбов.

      -1
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      Рейтинг: +213

      Йост > моэм 2 часа назад

      Неплохой выбор:5 краснодарцев вымучивших победу , Панченко запоровший кучу моментов , и двое спартаковца проигравших аутсайдеру - великолепный выбор!!!...по логике надо бы добавить в этот состав "лучших" ещё пару красно-белых игроков матча Спартак-Тамбов.

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