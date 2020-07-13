Пять игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 28-го тура РПЛ по версии InStat

Галицкий не поскупился, а даст побольше - так весь краснодар поставят.
Аналитики InStat составили символическую сборную 28-го тура РПЛ.
В нее вошли сразу пять игроков «Краснодара» – вратарь Матвей Сафонов, защитник Сергей Петров, полузащитники Мануэль Фернандеш и Вандерсон и форвард Маркус Берг.
Тажке в команду включены игроки «Спартака» Самуэль Жиго и Алекс Крал, зенитовец Дуглас Сантос и Деннис Хаджикадунич из «Ростова», нападающие Федор Чалов (ЦСКА) и Кирилл Панченко («Динамо»).
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— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 13, 2020