Ещенко, Бакаев, Ларссон выйдут с первых минут у «Спартака»; Фернандеш, Ари, Берг сыграют у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Ольссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене», что в Москве, которая начнется в 16:30 по местному времени.