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    Ещенко, Бакаев, Ларссон выйдут с первых минут у «Спартака»; Фернандеш, Ари, Берг сыграют у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Ольссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене», что в Москве, которая начнется в 16:30 по местному времени.

    Источник: РПЛ

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    09.03.2020 15:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7878

      Томик 10 марта 2020, 01:26

      Лапочкин со свистком и Бакаев в старте сразу же расстроили. А когда увидел это чудо в шапочке - понял, ничего хорошего сегодня не будет. И так и не заменили...

      0
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 9 марта 2020, 16:21

      Смотрю все питерские литейный и его дети отметились

      1
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > алдан2014 9 марта 2020, 16:28

      Ни дети,а партнёры секс....ые

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual 9 марта 2020, 16:11

      Либоралм сразу решился со всех акков зайти))

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 9 марта 2020, 15:43

      Очень напрягают 2 позиции - отсутствие Рассказова и Соболева. Ещенко, при всем уважении, должен выходить на поле только если все остальные игроки его позиции травмированы. Тедеско начинает чудить.

      3
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > oyabun 9 марта 2020, 16:00

      Ну почему сразу чудить - может Рассказов не здоров , да и в защите он не самое сильное звено , Ещенко правда тоже может накосячить - посмотрим .

      2
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      Рейтинг: +23

      eugenpauk 9 марта 2020, 15:38

      3-5-2
      На#уя...
      Carona Italia

      0
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 9 марта 2020, 15:37

      затапчите быки поросят...

      -3
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