Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место

12 июля 2020, 22:35
47

В заключительном матче 28-го тура «Краснодар» дома крупно обыграл «Урал» – 3:0.

Счет на 14-й минуте открыл Маркус Берг. Во втором тайме хозяева отличились еще дважды – сначала гол забил Мануэль Фернандеш, а в конце игры Реми Кабелья установил окончательный счет.

«Краснодар» набрал 48 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, при этом у южан есть матч в запасе. «Урал» с 35 очками находится на восьмом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Берг, 14; 2:0 – Фернандеш, 57; Кабелья, 82 (с пенальти).

Предупреждения: Кайо, 41; Сорокин, 77 – Калинин, 12; Золотов, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Фернандеш Мануэль Берг Маркус Кабелла Реми
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1594582605
наконец то победа! правда в еврокубках с такой игрой делать нечего...
Ответить
Кузьмич на трибуне
1594582736
Ну наконец то. Я думал опять под Москву лягут. Сегодня быки были похожи на себя . Всех болельщиков Краснодара с победой.
Ответить
Муруал
1594583063
Поздравляю Краснодар с победой! Желаю завоевать прямую путёвку в ЛЧ. Правда над качеством игры ещё нужно поработать.
Ответить
Kurt Angel
1594583646
Таблица по второму кругу : 1)Зенит - 33 2)Локомотив - 21 3)ЦСКА - 20 4)Сочи - 20 5)Уфа - 20 6)Динамо - 19 ( игра в запасе) 7)Краснодар - 19 ( игра в запасе) 8)Рубин- 17 9)Ахмат - 17 10)Урал -17 11)Спартак - 15 12)Арсенал - 15 13)Тамбов - 14 14)Ростов - 14 15) Крылья Советов - 9 16 Оренбург - 6 Второй круг провалили Ростов, Крылья и Оренбург Плотность за второй круг бешеная.
Ответить
qawzsexdr
1594583867
Осталось немного до 2 места..
Ответить
Мага 13
1594584165
Краснодар красавчики, с победой!
Ответить
kazak161
1594585241
Краснодар мужики,так держать,настоящие игроки,Ростов-на-Дону с Вами!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
житель СПб
1594591447
Браво Краснодар! Хорошо играли, нужный результат. Успехов дальше!
Ответить
Хведя
1594616556
Я бы, конечно, был за то, чтобы никакущий на данный момент Паровоз не попал в ЛЧ напрямую, но ведь и тели лучше не выступят. Некого нам туда ставить. Даже бомжам с их немеренным баблом и возможностью купить любого тренера или игрока и то выше захудалого третьего места (при стечении обстоятельств) не светит.
Ответить
zigbert
1594660205
С победой Краснодар! За последние матчи это лучшая игра.
Ответить
Главные новости
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
1
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+