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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место

    В заключительном матче 28-го тура «Краснодар» дома крупно обыграл «Урал» – 3:0.

    Счет на 14-й минуте открыл Маркус Берг. Во втором тайме хозяева отличились еще дважды – сначала гол забил Мануэль Фернандеш, а в конце игры Реми Кабелья установил окончательный счет.

    «Краснодар» набрал 48 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, при этом у южан есть матч в запасе. «Урал» с 35 очками находится на восьмом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берг, 14; 2:0 – Фернандеш, 57; Кабелья, 82 (с пенальти).

    Предупреждения: Кайо, 41; Сорокин, 77 – Калинин, 12; Золотов, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1340

      kazak161 2 минуты назад

      Краснодар мужики,так держать,настоящие игроки,Ростов-на-Дону с Вами!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2027

      afw13 20 минут назад

      Краснодар красавчики, с победой!

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      Рейтинг: +529

      qawzsexdr 25 минут назад

      Осталось немного до 2 места..

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      Рейтинг: +183

      Вальдемар IV 28 минут назад

      ну все мусаев великий тренер, со стопицотой осечки локо таки взял сполна

      0
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      Рейтинг: +28

      Kurt Angel 28 минут назад

      Таблица по второму кругу :
      1)Зенит - 33
      2)Локомотив - 21
      3)ЦСКА - 20
      4)Сочи - 20
      5)Уфа - 20
      6)Динамо - 19 ( игра в запасе)
      7)Краснодар - 19 ( игра в запасе)
      8)Рубин- 17
      9)Ахмат - 17
      10)Урал -17
      11)Спартак - 15
      12)Арсенал - 15
      13)Тамбов - 14
      14)Ростов - 14
      15) Крылья Советов - 9
      16 Оренбург - 6
      Второй круг провалили Ростов, Крылья и Оренбург
      Плотность за второй круг бешеная.

      0
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      Рейтинг: +1172

      Муруал 38 минут назад

      Поздравляю Краснодар с победой! Желаю завоевать прямую путёвку в ЛЧ. Правда над качеством игры ещё нужно поработать.

      2
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      Рейтинг: +28

      Kurt Angel > Муруал 33 минуты назад

      иди на Уфу течку с качественной игрой мастурбируй. Невежда

      -1
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      Рейтинг: +1172

      Муруал > Kurt Angel 15 минут назад

      Детей своих поучи,что делать,если,конечно кто-нибудь согласился рожать от такого кретина!!! Вообще вафельницу завали,урод тухлодырый!

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Kurt Angel > Муруал 9 минут назад

      я знаю прекрасно, что ты, ничтожный ублюдок, и слово мне в жизни не сможешь сказать. Тогда вопрос : что же ты, ублюдок, позволяешь себе резкие слова в мой адрес в интернете? А? Гнида не знающего отца?

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Kurt Angel > Муруал 6 минут назад

      а, течки от Уфы не будет. Тампонами завалился . Прям как Уфа в своей штрафной.
      Возьми и закрой мне "вафельницу",
      Ты в восторге от клуба Уфа. Какой еще признак твоей невменяемости может красноречиво говорить за тебя?
      Ты хоть отца своего то знаешь? Вряд ли...нагуляли затампоненного закомплексованного недоразвитого, теперь общество в муках от ничтожества такого..ужас
      "Урод"...оценил мою внешность. Оригинально. Слова обиженной девочки в очередной раз вижу. Слава Богу, что девушки другго мнения на счет моей внешности.
      тупой..кхм...и тут девушки другого мнения. Или ты, ублюдок, не знающий своего отца-алкаша, можешь что-то доказать?
      Хотя..когда тебя, ублюдка, попросил назвать плюсы игры Уфы и пояснить за их игру, ты про бокс что-то начал писать..ну точно от острого ума живешь
      Тебе давно инвалидность поставили?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1172

      Муруал > Kurt Angel 4 минуты назад

      Ничтожнее тебя здесь нет никого!!! Псина ты сутулая,если ты расчитываешь вывести меня из себя своим тупым троллингом,то ты конченый имбецил. Свободен,утырок заднеприводный. Можешь валить,направление указывать не стану,догадайся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Kurt Angel > Муруал 3 минуты назад

      а что у тебя с рожей? Кто тебя опустил то? Педиковатая рожа такая. Еще и о гомосятине любишь рассуждать....о тебя в жизни то чмырят

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Kurt Angel > Муруал 2 минуты назад

      а ноги любишь расставлять, потому, что....задний привод в действии? хаа
      А нее. Это тампоны . Точно

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Kurt Angel > Муруал 1 минуту назад

      тебя Света хвостом своим балует?
      А она в курсе. что ты писюны скидываешь на всякие левые страницы ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1093

      Tsigan 41 минуту назад

      В случае равенства с локо кто возьмёт второе место? Я и в прошлом сезоне не понял за счёт чего локомотиву отдали второе место, у них с Краснодаром было равенство но второе отдали локомотиву. Так и в этом сезоне локомотиву в случае равенства отдадут второе место. Слышали комментатор что сказал, краснодару нужно надеяться на осечку локомотива. Почему???? Не пойму никак.

      1
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      Рейтинг: +40199

      portero > Tsigan 37 минут назад

      по личным встречам...

      0
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      Рейтинг: +183

      Вальдемар IV > Tsigan 27 минут назад

      спасибо галицкому, он поменял опять регламент, раньше цска отдавали путевку, из-за количества побед, в прошлом году по личным, сейчас еще что-то новое

      0
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      ...
      Рейтинг: +1093

      Tsigan > portero 17 минут назад

      Так по личным встречам у них абсолютное равенство 1:1 в Краснодаре и 1:1 в Москве.

      0
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      Рейтинг: +173

      Хейтер Аларм > portero 16 минут назад

      Личные встречи у них обе с одинаковым счетом -1:1, после них идут победы, далее-разница мячей. Если отдать Краснодару 3 очка за матч с Динамо, то Краснодар с Локо делит 2ое место, но за счет разницы мячей стоит выше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1641

      Кузьмич на трибуне 43 минуты назад

      Ну наконец то. Я думал опять под Москву лягут. Сегодня быки были похожи на себя . Всех болельщиков Краснодара с победой.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +40199

      portero 46 минут назад

      наконец то победа!
      правда в еврокубках с такой игрой делать нечего...

      4
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      Рейтинг: +6733

      Persona_non_Grata > portero 36 минут назад

      А кому там место ? (((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      Вальдемар IV > portero 25 минут назад

      взять деньги от уефа солидные, плюс себя показать попытаться, может тренер какой клюнет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +941

      Semenycch 46 минут назад

      У Краснодара есть прекрасная возможность побороться за групповой этап Лиги Чемпионов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +40199

      portero > Semenycch 44 минуты назад

      если ЦСКА обыграет Локо , шанс теоретический есть, но надо всё выигрывать...

      2
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      Рейтинг: +7594

      ilichkadr > portero 41 минуту назад

      Ничьей будет достаточно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1641

      Кузьмич на трибуне > portero 39 минут назад

      Остались Крылья, Ахмат Динамо. ЦСКА и Локо будут меж собой биться. Кто то по любому без очков останется.

      1
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      Рейтинг: +40199

      portero > ilichkadr 38 минут назад

      сомнения что Краснодар все выиграет...

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      Рейтинг: +7594

      ilichkadr > portero 33 минуты назад

      Полагаю, что и Урал своё слово скажет в последней домашней игре с Локо. Борьба за 6-е место не шуточная. У Краснодара будет тяжелая игра с Крыльями.

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      Рейтинг: +183

      Вальдемар IV > ilichkadr 23 минуты назад

      у краснодара свои задачи должны быть, это долгожданный выход в лч, и плевать куда там другие могут вылететь, они хотят быть топом или киселем с баблом огромным?

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      Рейтинг: +1212

      Retiremen_VMF > portero 17 минут назад

      Там он должен все выиграть при условии, что конкуренты тоже по умолчанию все выиграют.

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