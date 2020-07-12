РПЛ. «Краснодар» разгромил «Урал» и вышел на третье место

В заключительном матче 28-го тура «Краснодар» дома крупно обыграл «Урал» – 3:0.

Счет на 14-й минуте открыл Маркус Берг. Во втором тайме хозяева отличились еще дважды – сначала гол забил Мануэль Фернандеш, а в конце игры Реми Кабелья установил окончательный счет.

«Краснодар» набрал 48 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, при этом у южан есть матч в запасе. «Урал» с 35 очками находится на восьмом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Берг, 14; 2:0 – Фернандеш, 57; Кабелья, 82 (с пенальти).

Предупреждения: Кайо, 41; Сорокин, 77 – Калинин, 12; Золотов, 81.

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