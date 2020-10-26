Фернандеш: «У «Баварии» есть слабые места. Идеальных команд не бывает»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил шансы московского клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«У «Локомотива» есть возможность попасть в Лигу Европы. Это тоже успех. «Бавария» наверняка займeт первое место, потому что они вообще находятся на другом уровне.

С «Атлетико» всегда очень тяжело играть. Не зря они столько лет противостоят «Реалу» и «Барселоне», дважды участвовали в финале Лиги чемпионов. Нужно верить в лучшее, но, если быть реалистами, «Локомотив» ждeт борьба за третью строчку с «Зальцбургом».

С «Баварией» нужно играть так же интенсивно, как они. Бороться все 90 минут, ни на секунду не отключаться. «Бавария» очень сильна во всех линиях. Они почти в каждой игре забивают по 4-5 мячей.

Самое главное – «Локомотиву» не надо выходить на поле с мыслями, что они обязательно пропустят. В таком случае, немцы забьют много мячей. Надо уважать соперника и стараться найти какие-то слабые места. А они у всех есть, идеальных команд не бывает», – сказал португалец в интервью «Российской газете».