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    Фернандеш: «У «Баварии» есть слабые места. Идеальных команд не бывает»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил шансы московского клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «У «Локомотива» есть возможность попасть в Лигу Европы. Это тоже успех. «Бавария» наверняка займeт первое место, потому что они вообще находятся на другом уровне.

    С «Атлетико» всегда очень тяжело играть. Не зря они столько лет противостоят «Реалу» и «Барселоне», дважды участвовали в финале Лиги чемпионов. Нужно верить в лучшее, но, если быть реалистами, «Локомотив» ждeт борьба за третью строчку с «Зальцбургом».

    С «Баварией» нужно играть так же интенсивно, как они. Бороться все 90 минут, ни на секунду не отключаться. «Бавария» очень сильна во всех линиях. Они почти в каждой игре забивают по 4-5 мячей.

    Самое главное – «Локомотиву» не надо выходить на поле с мыслями, что они обязательно пропустят. В таком случае, немцы забьют много мячей. Надо уважать соперника и стараться найти какие-то слабые места. А они у всех есть, идеальных команд не бывает», – сказал португалец в интервью «Российской газете».

    • «Локомотив» сыграет с «Баварией» завтра, 27 октября.
    • Начало матча — в 20:55 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3857

      playsh 8 минут назад

      Разумеется,слабые места есть и у Баварии,но раскусить их не по силам большинству команд,тем более класса нашего Локо.Но всё же удачи я паравозу пожелаю.Чем чёрт не шутит,когда бог спит.

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      Рейтинг: +2333

      Бухбух 54 минуты назад

      Локо завтра не проиграет. Будет 1:1.

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      Рейтинг: +872

      shikari__ > Бухбух 23 минуты назад

      проиграет. 1:3.

      1
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      Рейтинг: +6522

      Сильвербой 57 минут назад

      Будем реалистами, лучшие клубы Европы, ничего не могут сделать с Баварией...Какой может быть спрос с Локомотива!!!

      1
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      Рейтинг: +2281

      Genz 1 час назад

      Фернандеш: «У «Баварии» есть слабые места. После пятого гола сопернику, появляется лень,чтобы дальше забивать. Идеальных команд не бывает»

      1
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      Рейтинг: +1227

      Romantic2010 > Genz 25 минут назад

      Не, до петросяна пока не дотягиваешь....

      1
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      Рейтинг: +3924

      dinar7777dinar > Genz 15 минут назад

      у них нет лени даже после завершения матча !

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