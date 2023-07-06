Фернандеш: «Смородская – лгунья. Есть свидетели, как она шпионила за мной»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш раскритиковал экс-президента клуба Ольгу Смородскую.

– Как вы считаете, почему даже после стольких лет Смородская не может забыть о вас?

– Это хороший вопрос. Вероятно, из-за успеха «Локомотива» после еe ухода.

– В какой конкретно момент испортились ваши отношения со Смородской? Ведь в первом сезоне всe было относительно неплохо.

– На мой взгляд, это было примерно в марте 2015 году, всe произошло из-за денег. Были некоторые зарплатные суммы, которые были неправильными из-за обменного курса. Она хотела, чтобы у меня был фиксированный обменный курс. Очевидно, я сказал «нет».

– В недавнем разговоре со мной вы отметили, что за вами шпионили, заставляли сдавать рандомные анализы. Для чего это делалось?

– Еe главной целью было расторгнуть мой контракт.

– Сама Смородская назвала ваши слова бредом. Почему она это опровергает?

– Она отрицает это, потому что лгунья. У меня есть свидетели этих событий, доказать это было бы очень легко.

– Были ли ещe какие-то странные действия с еe стороны? Говорят, что она пыталась научить футболистов играть в футбол в раздевалке. Бывало такое?

– Да, почему-то ей казалось, что она знает это лучше нас, что, конечно, чепуха.

– Когда вас сослали в дубль, никто из игроков основы не пытался вас поддержать? Хотя бы лично.

– Не совсем, но, честно говоря, я не ожидал никакой поддержки. Несколько человек из команды пытались помочь, чем могли.

– Можно ли сказать, что решение Смородской отправить вас в дубль во многом повлиял на то, что вас не вызвали в сборную в победный для команды Евро?

– Не думаю, что это так. Она пыталась заставить меня уйти, просто и ясно.