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  • Фернандеш: «Смородская – лгунья. Есть свидетели, как она шпионила за мной»

Фернандеш: «Смородская – лгунья. Есть свидетели, как она шпионила за мной»

6 июля 2023, 18:58
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Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш раскритиковал экс-президента клуба Ольгу Смородскую.

– Как вы считаете, почему даже после стольких лет Смородская не может забыть о вас?

– Это хороший вопрос. Вероятно, из-за успеха «Локомотива» после еe ухода.

– В какой конкретно момент испортились ваши отношения со Смородской? Ведь в первом сезоне всe было относительно неплохо.

– На мой взгляд, это было примерно в марте 2015 году, всe произошло из-за денег. Были некоторые зарплатные суммы, которые были неправильными из-за обменного курса. Она хотела, чтобы у меня был фиксированный обменный курс. Очевидно, я сказал «нет».

– В недавнем разговоре со мной вы отметили, что за вами шпионили, заставляли сдавать рандомные анализы. Для чего это делалось?

– Еe главной целью было расторгнуть мой контракт.

– Сама Смородская назвала ваши слова бредом. Почему она это опровергает?

Она отрицает это, потому что лгунья. У меня есть свидетели этих событий, доказать это было бы очень легко.

– Были ли ещe какие-то странные действия с еe стороны? Говорят, что она пыталась научить футболистов играть в футбол в раздевалке. Бывало такое?

– Да, почему-то ей казалось, что она знает это лучше нас, что, конечно, чепуха.

– Когда вас сослали в дубль, никто из игроков основы не пытался вас поддержать? Хотя бы лично.

– Не совсем, но, честно говоря, я не ожидал никакой поддержки. Несколько человек из команды пытались помочь, чем могли.

– Можно ли сказать, что решение Смородской отправить вас в дубль во многом повлиял на то, что вас не вызвали в сборную в победный для команды Евро?

– Не думаю, что это так. Она пыталась заставить меня уйти, просто и ясно.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Смородская Ольга
Комментарии (1)
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alefreddy
1688666219
а по ее словам она и мухи не обидела
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