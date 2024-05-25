Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Osman Çelik - статистика

Завершил карьеру
#88 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Самсунспор
24
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Самсунспор
1 : 1
18.05.2024
Аланьяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Самсунспор
3 : 1
04.05.2024
Трабзонспор
82' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
27.04.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Самсунспор
1 : 1
20.04.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
1 : 1
13.04.2024
Самсунспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
3 : 0
17.03.2024
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
1' - 70'
Турция. Суперлига, 28 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2024
Самсунспор
1' - 80'
76'
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 0
23.02.2024
Ризеспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
1 : 1
18.02.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 0
12.02.2024
Антальяспор
70' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 2
02.02.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
1 : 1
29.01.2024
Самсунспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Самсунспор
2 : 0
25.01.2024
Кайсериспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Самсунспор
2 : 0
14.01.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
2 : 1
11.01.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
75' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
3 : 1
25.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Самсунспор
1 : 1
21.12.2023
Коньяспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
2 : 3
02.12.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 2
26.11.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Самсунспор
2 : 1
08.11.2023
Истанбулспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 1
04.11.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
58' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
0 : 0
22.10.2023
Истанбул Башакшехир
85' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
1 : 0
08.10.2023
Самсунспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
46' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 0
23.09.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
4 : 2
16.09.2023
Самсунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
2 : 1
27.08.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Самсунспор
0 : 2
21.08.2023
Фенербахче
71' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
13.08.2023
Самсунспор
Был в запасе
Главные новости
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
2
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
2
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+