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Лукаш Яролим
Статистика
Лукаш Яролим - статистика
Завершил карьеру
29 июля 1976 (50)
#20 | Полузащитник
176 см
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0 : 1
16.05.2010
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 1
09.05.2010
Сиена
85' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
1 : 2
02.05.2010
Палермо
75' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
4 : 1
25.04.2010
Сиена
55' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 2
18.04.2010
Сиена
78' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
3 : 2
11.04.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 0
03.04.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
28.03.2010
Дженоа
1' - 71'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2 : 0
24.03.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
1 : 0
21.03.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
3 : 3
14.03.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
1 : 1
07.03.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 2
28.02.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
0 : 0
21.02.2010
Наполи
83' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0 : 1
14.02.2010
Сиена
87' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1 : 2
07.02.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
2 : 1
31.01.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 1
24.01.2010
Кальяри
87' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4 : 0
17.01.2010
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
4 : 3
09.01.2010
Сиена
81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
1 : 5
06.01.2010
Фиорентина
1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1 : 0
20.12.2009
Сиена
1' - 68'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
2 : 1
13.12.2009
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
3 : 2
06.12.2009
Катания
80' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
2 : 1
29.11.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
0 : 2
22.11.2009
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 1
01.11.2009
Лацио
73' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0 : 0
04.10.2009
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
27.09.2009
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
4 : 1
20.09.2009
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
1 : 2
13.09.2009
Рома
66' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 3
30.08.2009
Сиена
74' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
1 : 2
22.08.2009
Милан
1' - 78'
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