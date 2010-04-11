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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Бари
Сиена - Бари: обзор матча 11 апреля 2010
Сиена
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 2
Завершен
Бари
18'
А. Геззаль
62'
А. Геззаль
68'
А. Рози
13'
Э. Ривас
22'
Х. Игнасио Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Бари
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Ларрондо
Замена
А. Гостоньи
️️️️
П. Баррето
Замена
Р. Аллегретти
️️️️
Д. Де Вецце
Желтая карточка
М. Маккароне
ГОЛ! 3:2!
А. Рози
ГОЛ! 2:2!
А. Геззаль
Замена
Э. Калайо
️️️️
Режиналдо
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
М. Малаго
️️️️
М. Одибе
Замена
В. Коман
️️️️
Э. Ривас
Желтая карточка
С. Вергассола
ГОЛ! 1:2!
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 1:1!
А. Геззаль
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ривас
Желтая карточка
М. Одибе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
18
Андраш Гостоньи
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
4-2-1-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
20
Одибе
20
Рози
14
Пратали
8
Вергассола
6
Циолис
9
Ларрондо
5
Геззаль
7
Маккароне
91
Режиналдо
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
80
Де Вецце
14
Гацци
27
Ривас
9
Кастильо
10
Баррето
20
Одибе
78
Малаго
78
Малаго
20
Одибе
9
Ларрондо
18
Яяло
18
Яяло
9
Ларрондо
91
Режиналдо
16
Калайо
16
Калайо
91
Режиналдо
80
Де Вецце
78
Аллегретти
78
Аллегретти
80
Де Вецце
27
Ривас
78
Коман
78
Коман
27
Ривас
10
Баррето
18
Гостоньи
18
Гостоньи
10
Баррето
Остались в запасе
Сиена
Бари
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сиена - Бари
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
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