Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Рома
Сиена - Рома: обзор матча 13 сентября 2009
Сиена
13.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Рома
26'
М. Маккароне
73'
Ф. Мексес
89'
Й. Риисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Рома
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:2!
Й. Риисе
Желтая карточка
К. Терци
Замена
М. Яяло
️️️️
А. Геззаль
Вторая желтая
П. Кодря
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мексес
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
Л. Яролим
️️️️
Э. Калайо
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Й. Риисе
️️️️
Жуан
Желтая карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
П. Кодря
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
16'
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Бриги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
91
Режиналдо
РФ
Рома
1
Артур
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
0
Фиканья
28
Брандау
19
Терци
5
Кодря
8
Вергассола
0
Фини
7
Маккароне
5
Геззаль
16
Калайо
4-5-1
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
5
Мексес
8
Бурдиссо
11
Таддеи
16
Де Росси
7
Писарро
20
Перротта
4
Бриги
10
Тотти
5
Геззаль
18
Яяло
18
Яяло
5
Геззаль
16
Калайо
20
Яролим
20
Яролим
16
Калайо
7
Маккароне
91
Режиналдо
91
Режиналдо
7
Маккароне
4
Жуан
6
Риисе
6
Риисе
4
Жуан
4
Бриги
10
Баптиста
10
Баптиста
4
Бриги
Баптиста
9
Вучинич
9
Вучинич
Баптиста
Остались в запасе
Сиена
Рома
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Артур
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
1
Артур
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сиена - Рома
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Рома
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+