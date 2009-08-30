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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сиена
Кальяри - Сиена: обзор матча 30 августа 2009
Кальяри
30.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Сиена
76'
Жеда (П)
52'
Э. Калайо
70'
Э. Калайо
89'
Режиналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сиена
Желтая карточка
Д. Курчи
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Фини
ГОЛ! 1:3!
Режиналдо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жеда
Замена
Л. Яролим
️️️️
Э. Калайо
Замена
С. Бароне
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 0:2!
Э. Калайо
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
Нене
️️️️
А. Коссу
Замена
А. Матри
️️️️
Х. Ларривей
ГОЛ! 0:1!
Э. Калайо
Желтая карточка
А. Геззаль
Желтая карточка
Э. Калайо
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
27
Жеда
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Сиена
89
Михаил Иванов
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
29
Агостино Гарофало
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
13
Астори
6
Лопес
24
Писано
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
11
Ларривей
27
Жеда
4-3-3
23
Курчи
28
Брандау
0
Фиканья
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
0
Фини
5
Кодря
8
Вергассола
7
Маккароне
5
Геззаль
16
Калайо
8
Бьондини
6
Бароне
6
Бароне
8
Бьондини
11
Ларривей
21
Матри
21
Матри
11
Ларривей
7
Коссу
7
Нене
7
Нене
7
Коссу
0
Фини
18
Яяло
18
Яяло
0
Фини
16
Калайо
20
Яролим
20
Яролим
16
Калайо
7
Маккароне
91
Режиналдо
91
Режиналдо
7
Маккароне
Остались в запасе
Кальяри
Сиена
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
29
Агостино Гарофало
ЦП
89
Михаил Иванов
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
Остались в запасе
29
Агостино Гарофало
ЦП
89
Михаил Иванов
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кальяри - Сиена
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Сант-Элия
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