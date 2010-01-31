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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сиена
Рома - Сиена: обзор матча 31 января 2010
Рома
31.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
29'
Й. Риисе
90'
С. Окака-Чука
44'
С. Вергассола
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сиена
Желтая карточка
С. Окака-Чука
+1
+1
Замена
А. Росси
️️️️
А. Экдаль
+1
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
А. Пит
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
А. Пит
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
М. Яяло
Желтая карточка
А. Рози
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Бриги
Замена
А. Черчи
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 1:1!
С. Вергассола
ГОЛ! 1:0!
Й. Риисе
Пас отдал
С. Перротта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛВ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
11
Родриго Таддеи
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
8
Симоне Вергассола
(К)
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
91
Режиналдо
ЛФ
18
Мато Яяло
ЦФ
7
Массимо Маккароне
РФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Рома
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
0
Адриан Пит
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
9
Марсело Ларрондо
АП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-2-3-1
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
16
Мотта
7
Писарро
16
Де Росси
4
Бриги
20
Перротта
11
Таддеи
10
Баптиста
4-3-3
23
Курчи
20
Рози
19
Терци
78
Малаго
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
8
Экдаль
5
Кодря
7
Маккароне
18
Яяло
91
Режиналдо
11
Таддеи
0
Пит
0
Пит
11
Таддеи
4
Бриги
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
4
Бриги
20
Перротта
7
Черчи
7
Черчи
20
Перротта
8
Экдаль
21
Росси
21
Росси
8
Экдаль
18
Яяло
16
Калайо
16
Калайо
18
Яяло
Остались в запасе
Рома
Сиена
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
32
Дони
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Рома - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
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