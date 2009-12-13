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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Удинезе
Сиена - Удинезе: обзор матча 13 декабря 2009
Сиена
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
66'
М. Маккароне
90'
А. Геззаль
90'
Г. Д'Агостино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Удинезе
Замена
М. Яяло
️️️️
Л. Яролим
ГОЛ! 2:1!
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 2:0!
А. Геззаль
Желтая карточка
А. Рози
Замена
А. Геззаль
️️️️
Режиналдо
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Хайме
Замена
️️️️
М. Паолуччи
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
Б. Корради
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
Г. Женевье
Замена
️️️️
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Желтая карточка
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Гаэль Женевье
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
9
Хайме
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
17
Ритчи Китоко
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
3-4-1-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
19
Терци
28
Брандау
21
Росси
20
Женевье
8
Экдаль
0
Фини
20
Яролим
7
Маккароне
16
Калайо
3-2-4-1
1
Ханданович
35
Кода
8
Баста
6
Домицци
22
Исла
25
Сапата
9
Хайме
88
Инлер
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
20
Яролим
18
Яяло
18
Яяло
20
Яролим
Режиналдо
5
Геззаль
5
Геззаль
Режиналдо
9
Паолуччи
9
Паолуччи
91
Режиналдо
91
Режиналдо
23
Саммарко
23
Саммарко
9
Хайме
10
Лоди
10
Лоди
9
Хайме
Саммарко
9
Корради
9
Корради
Саммарко
Остались в запасе
Сиена
Удинезе
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Ритчи Китоко
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Ритчи Китоко
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Сиена - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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