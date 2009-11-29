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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Сиена
Бари - Сиена: обзор матча 29 ноября 2009
Бари
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
78'
А. Масиелло
90'
Д. Греко
3'
С. Вергассола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Сиена
ГОЛ! 2:1!
Д. Греко
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Маккароне
Замена
Ф. Антонелли
️️️️
В. Коман
Желтая карточка
К. Терци
Замена
Д. Греко
️️️️
П. Баррето
ГОЛ! 1:1!
А. Масиелло
Желтая карточка
Д. Фиканья
Замена
Д. Фиканья
️️️️
А. Рози
Замена
Режиналдо
️️️️
М. Фини
Желтая карточка
А. Рози
Замена
П. Камата
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
ГОЛ! 0:1!
С. Вергассола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
20
Гаэль Женевье
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Филиппо Антонелли
ЦП
10
Педро Камата
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
13
Раноккия
5
Масиелло
19
Бонуччи
78
Коман
5
Донати
4
Альмирон
27
Альварес
69
Меджиорини
10
Баррето
4-3-1-2
23
Курчи
19
Терци
20
Рози
28
Брандау
36
Дель Гроссо
0
Фини
8
Вергассола
20
Женевье
20
Яролим
5
Геззаль
7
Маккароне
78
Коман
78
Антонелли
78
Антонелли
78
Коман
27
Альварес
10
Камата
10
Камата
27
Альварес
10
Баррето
0
Греко
0
Греко
10
Баррето
20
Рози
0
Фиканья
0
Фиканья
20
Рози
7
Маккароне
16
Калайо
16
Калайо
7
Маккароне
0
Фини
91
Режиналдо
91
Режиналдо
0
Фини
Остались в запасе
Бари
Сиена
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Бари - Сиена
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
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Сан Никола
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