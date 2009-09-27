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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сиена
Наполи - Сиена: обзор матча 27 сентября 2009
Наполи
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
49'
М. Гамшик
64'
М. Гамшик
56'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сиена
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Э. Лавесси
Замена
М. Паолуччи
️️️️
М. Фини
Желтая карточка
Х. Датоло
Желтая карточка
Г. Брандау
Замена
Режиналдо
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
А. Геззаль
Замена
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
М. Фини
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
Желтая карточка
П. Кодря
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
С. Ароника
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
С. Вергассола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-5-2
16
Де Санктис
15
Контини
6
Ароника
28
Каннаваро
23
Датоло
17
Гамшик
8
Чигарини
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
27
Квальярелла
3-5-2
23
Курчи
19
Терци
28
Брандау
36
Дель Гроссо
0
Фини
8
Вергассола
18
Яяло
5
Кодря
21
Росси
5
Геззаль
7
Маккароне
6
Ароника
33
Ринаудо
33
Ринаудо
6
Ароника
22
Лавесси
27
Хоффер
27
Хоффер
22
Лавесси
18
Яяло
16
Калайо
16
Калайо
18
Яяло
0
Фини
9
Паолуччи
9
Паолуччи
0
Фини
5
Геззаль
91
Режиналдо
91
Режиналдо
5
Геззаль
Остались в запасе
Наполи
Сиена
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Наполи - Сиена
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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