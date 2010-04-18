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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Сиена
Катания - Сиена: обзор матча 18 апреля 2010
Катания
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Сиена
11'
М. Лопес
50'
М. Бьяджианти
49'
М. Маккароне
69'
С. Вергассола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Сиена
Замена
П. Ледесма
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
Режиналдо
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
М. Иско
Замена
Л. Яролим
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 2:2!
С. Вергассола
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Пенальти не реализован!
М. Лопес
Желтая карточка
А. Геззаль
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Ларрондо
ГОЛ! 2:1!
М. Бьяджианти
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
Желтая карточка
Т. Моримото
18'
16'
Желтая карточка
С. Крибари
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
88
Терлицци
26
Сильвестре
22
Альварес
22
Иско
24
Риккьюти
5
Карбони
27
Бьяджианти
15
Моримото
11
Лопес
3-4-1-2
23
Курчи
25
Крибари
78
Малаго
36
Дель Гроссо
8
Экдаль
8
Вергассола
6
Циолис
21
Росси
9
Ларрондо
5
Геззаль
7
Маккароне
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
15
Моримото
17
Ледесма
17
Ледесма
15
Моримото
22
Иско
18
Скьякка
18
Скьякка
22
Иско
8
Экдаль
20
Яролим
20
Яролим
8
Экдаль
9
Ларрондо
16
Калайо
16
Калайо
9
Ларрондо
Рози
91
Режиналдо
91
Режиналдо
Рози
Остались в запасе
Катания
Сиена
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Катания - Сиена
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
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Катания
Сиена
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
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2015.08.20 16:14
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2015.08.20 13:46
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
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