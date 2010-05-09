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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сиена
Фиорентина - Сиена: обзор матча 09 мая 2010
Фиорентина
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сиена
15'
М. Маркьонни
3'
С. Вергассола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сиена
Желтая карточка
П. Кролдруп
Желтая карточка
М. Ларрондо
Замена
Л. Яролим
️️️️
М. Маккароне
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Э. Калайо
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Болатти
Замена
️️️️
М. Маркьонни
Замена
️️️️
А. Экдаль
Замена
А. Джилардино
️️️️
Кейррисон
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Желтая карточка
С. Крибари
ГОЛ! 1:1!
М. Маркьонни
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Вергассола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
13
Рамзи Айя
ЦЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Сиена
89
Михаил Иванов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
20
Лукаш Яролим
АП
91
Режиналдо
РФ
4-3-2
1
Фрей
3
Кролдруп
14
Натали
18
Гобби
29
Де Сильвестри
23
Болатти
14
Дзанетти
18
Монтоливо
9
Кейррисон
9
Йоветич
4-3-3
23
Курчи
20
Рози
25
Крибари
78
Малаго
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
8
Экдаль
18
Яяло
16
Калайо
7
Маккароне
5
Геззаль
23
Болатти
33
Донадель
33
Донадель
23
Болатти
32
Маркьонни
32
Маркьонни
9
Кейррисон
19
Джилардино
19
Джилардино
9
Кейррисон
16
Калайо
9
Ларрондо
9
Ларрондо
16
Калайо
7
Маккароне
20
Яролим
20
Яролим
7
Маккароне
Остались в запасе
Фиорентина
Сиена
13
Рамзи Айя
ЦЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
Главный тренер
Синиша Михайлович
89
Михаил Иванов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
13
Рамзи Айя
ЦЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
Остались в запасе
89
Михаил Иванов
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Фиорентина - Сиена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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