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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Интер
Сиена - Интер: обзор матча 16 мая 2010
Сиена
16.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Интер
57'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Интер
+2
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
К. Киву
Замена
Режиналдо
️️️️
П. Кодря
Замена
К. Киву
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
П. Кодря
Желтая карточка
Г. Брандау
Замена
Д. Станкович
️️️️
М. Балотелли
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
Х. Дзанетти
Замена
Г. Пандев
️️️️
Т. Мотта
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Маккароне
Замена
Г. Брандау
️️️️
С. Крибари
Желтая карточка
С. Крибари
17'
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
18
Мато Яяло
ЛВ
5
Пол Кодря
ЦП
8
Симоне Вергассола
(К)
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ПВ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сиена
89
Михаил Иванов
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-2-1
23
Курчи
36
Дель Гроссо
25
Крибари
19
Терци
20
Рози
5
Кодря
8
Вергассола
8
Экдаль
18
Яяло
5
Геззаль
7
Маккароне
4-3-1-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
0
Матерацци
4
Дзанетти
9
Это'О
91
Камбьяссо
8
Мотта
10
Снейдер
22
Милито
45
Балотелли
25
Крибари
28
Брандау
28
Брандау
25
Крибари
7
Маккароне
16
Калайо
16
Калайо
7
Маккароне
5
Кодря
91
Режиналдо
91
Режиналдо
5
Кодря
10
Снейдер
26
Киву
26
Киву
10
Снейдер
45
Балотелли
5
Станкович
5
Станкович
45
Балотелли
8
Мотта
21
Пандев
21
Пандев
8
Мотта
Остались в запасе
Сиена
Интер
89
Михаил Иванов
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
89
Михаил Иванов
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сиена - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая); "Россия 2" 18:15 (в записи)
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