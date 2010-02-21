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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Наполи
Сиена - Наполи: обзор матча 21 февраля 2010
Сиена
21.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Наполи
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Л. Яролим
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
М. Больячино
️️️️
Д. Грава
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
Э. Калайо
️️️️
А. Геззаль
Замена
К. Терци
️️️️
Режиналдо
Желтая карточка
А. Геззаль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-4-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
14
Пратали
25
Крибари
21
Росси
8
Вергассола
8
Экдаль
6
Циолис
7
Маккароне
5
Геззаль
91
Режиналдо
4-4-2
16
Де Санктис
2
Грава
14
Кампаньяро
6
Ароника
28
Каннаваро
11
Маджо
8
Чигарини
24
Пациенца
17
Гамшик
27
Квальярелла
19
Денис
91
Режиналдо
19
Терци
19
Терци
91
Режиналдо
8
Экдаль
20
Яролим
20
Яролим
8
Экдаль
5
Геззаль
16
Калайо
16
Калайо
5
Геззаль
2
Грава
54
Больячино
54
Больячино
2
Грава
8
Чигарини
27
Хоффер
27
Хоффер
8
Чигарини
19
Денис
22
Лавесси
22
Лавесси
19
Денис
Остались в запасе
Сиена
Наполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Пол Кодря
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
5
Пол Кодря
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сиена - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Артемио Франки
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