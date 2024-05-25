Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jannes Van Hecke - статистика

Завершил карьеру
#6 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мехелен
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
3 : 1
25.05.2024
Стандард
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
0 : 2
18.05.2024
Мехелен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Сент-Труйден
2 : 1
12.05.2024
Мехелен
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Мехелен
2 : 3
04.05.2024
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 0
27.04.2024
Оуд-Хеверли
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 0
23.04.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
3 : 1
20.04.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Мехелен
3 : 2
13.04.2024
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
2 : 3
05.04.2024
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 3
30.03.2024
Мехелен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
17.03.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
3 : 1
08.03.2024
Вестерло
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
02.03.2024
Мехелен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
3 : 0
24.02.2024
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
1 : 1
11.02.2024
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Мехелен
2 : 2
01.02.2024
Андерлехт
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
3 : 0
28.01.2024
РВДМ Брюссель
1' - 64'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Гент
1 : 2
19.01.2024
Мехелен
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Шарлеруа
2 : 1
27.12.2023
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Мехелен
3 : 0
20.12.2023
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Юнион СЖ
1 : 0
17.12.2023
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
0 : 0
10.12.2023
Брюгге
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 2
03.12.2023
Сент-Труйден
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Кортрейк
0 : 3
26.11.2023
Мехелен
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
1 : 0
11.11.2023
Шарлеруа
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
1 : 1
05.11.2023
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
0 : 2
28.10.2023
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Генк
4 : 0
22.10.2023
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
3 : 1
07.10.2023
Мехелен
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Мехелен
0 : 0
30.09.2023
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
1 : 2
23.09.2023
Оуд-Хеверли
15' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 0
17.09.2023
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Мехелен
4 : 0
19.08.2023
Юнион СЖ
59' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+