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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Сент-Труйден
Мехелен - Сент-Труйден: обзор матча 03 декабря 2023
Мехелен
03.12.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Труйден
5'
А. Койта
42'
Р. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Сент-Труйден
90'
+4
Желтая карточка
В. Янссенс
90'
+3
Замена
В. Янссенс
️️️️
Д. Хасиока
Замена
J. Van Hecke
️️️️
М. Конате
87'
86'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Я. Стекерс
86'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
А. Койта
77'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Р. Ито
77'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Н. Бассет
73'
Замена
️️️️
Ж. Хайреманс
73'
Замена
Й. Маледе
️️️️
J. Vanlerberghe
46'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
К. Мрабти
46'
45'
Желтая карточка
К. Захиролеслам
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ито
Желтая карточка
М. Конате
40'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
3-3-1-1-2
1
30
33
4
Бейтс
5
Фулон
8
Конате
14
Уолш
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Бассет
28
Мрабти
4-1-1-2-2
1
Сузуки
14
Хасиока
31
Годо
20
Ван Хелден
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
14
Стекерс
11
Койта
10
Ито
18
Захиролеслам
9
Бассет
11
Бафдили
11
Бафдили
9
Бассет
8
Конате
6
6
8
Конате
30
14
Маледе
14
Маледе
30
28
Мрабти
29
Лаубербах
29
Лаубербах
28
Мрабти
14
Хасиока
22
Янссенс
22
Янссенс
14
Хасиока
10
Ито
16
Фудзита
16
Фудзита
10
Ито
14
Стекерс
14
Дюмонт
14
Дюмонт
14
Стекерс
11
Койта
20
Ямамото
20
Ямамото
11
Койта
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Мехелен
Сент-Труйден
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
12
Йо Коппенс
ВР
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Мехелен - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
Новости команд
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Мехелен
Сент-Труйден
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