Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Стандард
Мехелен - Стандард: обзор матча 25 мая 2024
Мехелен
25.05.2024, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 10 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
15'
Л. Лаубербах
17'
Л. Лаубербах
90'
Л. Лаубербах
51'
Г. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Стандард
Желтая карточка
Д. Фулон
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Л. Лаубербах
Пас отдал
E. Cobbaut
90'
Замена
E. Cobbaut
️️️️
Д. Бейтс
85'
Замена
С. Уолш
️️️️
Б. Болинголи
85'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Н. Мукау
76'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
П. Пфлюке
76'
72'
Замена
H. Sahabo
️️️️
B. Ghalidi
Желтая карточка
Б. Болинголи
68'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
Б. Бафдили
64'
51'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лоуренс
Пас отдал
Х. Кавабе
46'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
L. Noubi
46'
Замена
Г. Лоуренс
️️️️
S. Fini
ГОЛ! 2:0!
Л. Лаубербах
Пас отдал
Д. Фулон
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лаубербах
Пас отдал
Р. Скофс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Дам Фулон
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Стандард
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
9
Вилфрид Канга
(К)
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Стандард
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
80
Hakim Sahabo
ЦП
56
Ильес Зиани
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
1
5
Фулон
24
Гарананга
4
Бейтс
5
Болинголи
17
Мукау
17
Скофс
11
Бафдили
14
Пфлюке
28
Мрабти
29
Лаубербах
4-2-1-4
13
Фосси
4
4
Панцо
25
Хаутекит
6
Кавабе
21
Прайс
61
Чанак
55
40
1
Эполо
9
Канга
4
Бейтс
33
33
4
Бейтс
11
Бафдили
45
Бельгали
45
Бельгали
11
Бафдили
5
Болинголи
14
Уолш
14
Уолш
5
Болинголи
14
Пфлюке
11
Хайреманс
11
Хайреманс
14
Пфлюке
17
Мукау
6
6
17
Мукау
4
13
Ванхесден
13
Ванхесден
4
40
18
Лоуренс
18
Лоуренс
40
55
80
80
55
Остались в запасе
Мехелен
Стандард
31
Oskar Annell
ВР
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
29
Дан Диркс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
31
Oskar Annell
ВР
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Мехелен - Стандард
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
666
387
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.03
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
Новости команд
Все
Мехелен
Стандард
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+