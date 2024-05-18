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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Мехелен
Вестерло - Мехелен: обзор матча 18 мая 2024
Вестерло
18.05.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа B, 9 тур
0 : 2
Завершен
Мехелен
25'
Б. Бафдили
89'
Р. Бельгали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Мехелен
90'
+3
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Н. Мукау
89'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бельгали
Замена
K. Borys
️️️️
Л. Стассен
86'
86'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
К. Мрабти
86'
Замена
И. Слимани
️️️️
Л. Лаубербах
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Д. Хасполат
79'
79'
Замена
Н. Сторм
️️️️
Б. Бафдили
79'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
П. Пфлюке
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Н. Мадсен
64'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Х. Алькосер
64'
28'
Желтая карточка
Р. Скофс
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бафдили
Пас отдал
К. Мрабти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Мехелен
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Karol Borys
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Болат
5
Бос
28
Тагир
46
Пьедфорт
14
Рейнолдс
34
Хасполат
8
Сидорчук
24
Мадсен
7
Йоу
19
Стассен
7
Алькосер
3-1-3-1-3
5
Фулон
24
Гарананга
5
Болинголи
8
Конате
11
Бафдили
17
Мукау
17
Скофс
14
Пфлюке
28
Мрабти
29
Лаубербах
15
19
Стассен
18
18
19
Стассен
34
Хасполат
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
34
Хасполат
7
Алькосер
17
Саядманеш
17
Саядманеш
7
Алькосер
24
Мадсен
17
Ваэзен
17
Ваэзен
24
Мадсен
28
Мрабти
45
Бельгали
45
Бельгали
28
Мрабти
14
Пфлюке
11
Хайреманс
11
Хайреманс
14
Пфлюке
17
Мукау
6
6
17
Мукау
11
Бафдили
10
Сторм
10
Сторм
11
Бафдили
29
Лаубербах
19
Слимани
19
Слимани
29
Лаубербах
Остались в запасе
Вестерло
Мехелен
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Боб Питерс
31
Oskar Annell
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Остались в запасе
31
Oskar Annell
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Вестерло - Мехелен
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
10
17
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Matonga Simonini, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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