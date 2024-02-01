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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Андерлехт
Мехелен - Андерлехт: обзор матча 01 февраля 2024
Мехелен
01.02.2024, четверг, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
53'
Б. Антонио
90'
Ж. Хайреманс (П)
8'
Т. Азар
78'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Андерлехт
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
90'
+2
Замена
D. Asare
️️️️
Б. Антонио
90'
+1
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Л. Лаубербах
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Хайреманс
90'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
С. Уолш
87'
Замена
I. Asante
️️️️
Д. Фулон
87'
78'
ГОЛ! 1:2!
Л. Васкес
74'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
68'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Т. Леони
Желтая карточка
С. Уолш
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Антонио
Пас отдал
Ж. Хайреманс
53'
39'
Желтая карточка
М. Стройкенс
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
А. Дрейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
29
Билл Антонио
ЦФ
28
Керим Мрабти
(К)
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
4-1-2-3
1
5
Фулон
4
Бейтс
33
14
Уолш
17
Мукау
14
Пфлюке
11
Хайреманс
29
Лаубербах
28
Мрабти
29
Антонио
3-2-3-2
1
Шмейхель
27
Патрис
6
Дебаст
14
Вертонген
10
Арнстад
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
9
Азар
29
Стройкенс
9
Дольберг
29
Антонио
40
40
29
Антонио
14
Уолш
11
Бафдили
11
Бафдили
14
Уолш
29
Лаубербах
6
6
29
Лаубербах
5
Фулон
34
34
5
Фулон
6
Леони
16
Версхарен
16
Версхарен
6
Леони
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Мехелен
Андерлехт
31
Oskar Annell
ВР
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Остались в запасе
31
Oskar Annell
ВР
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Мехелен - Андерлехт
2
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
0
Количество передач
375
569
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.65
1
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
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Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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