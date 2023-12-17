Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Мехелен
Юнион СЖ - Мехелен: обзор матча 17 декабря 2023
Юнион СЖ
17.12.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Мехелен
54'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Мехелен
90'
+3
Желтая карточка
Б. Бафдили
Желтая карточка
Л. Лапуссен
90'
+1
Замена
Н. Садики
️️️️
К. Пуэртас
90'
79'
Замена
Н. Бассет
️️️️
М. Конате
Замена
Д. Эккерт
️️️️
М. Амура
76'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
76'
Желтая карточка
Г. Нильссон
74'
68'
Замена
Б. Антонио
️️️️
П. Пфлюке
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Л. Амани
68'
68'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
К. Мрабти
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Амура
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Мехелен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
9
Амура
9
Нильссон
4-1-1-2-2
1
4
Бейтс
33
30
14
Уолш
8
Конате
17
Скофс
11
Хайреманс
14
Пфлюке
28
Мрабти
29
Лаубербах
21
Пуэртас
27
Садики
27
Садики
21
Пуэртас
10
Амани
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Амани
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
9
Амура
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Амура
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
28
Мрабти
11
Бафдили
11
Бафдили
28
Мрабти
14
Пфлюке
29
Антонио
29
Антонио
14
Пфлюке
8
Конате
9
Бассет
9
Бассет
8
Конате
Остались в запасе
Юнион СЖ
Мехелен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Юнион СЖ - Мехелен
2
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
3
Количество передач
253
239
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.19
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Мехелен
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+