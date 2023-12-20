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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Стандард
Мехелен - Стандард: обзор матча 20 декабря 2023
Мехелен
20.12.2023, среда, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
35'
Н. Бассет
67'
К. Мрабти
90+3'
Ж. Хайреманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Стандард
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Хайреманс
90'
+3
Замена
Й. Маледе
️️️️
К. Мрабти
84'
Желтая карточка
Р. Скофс
82'
79'
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Фосси
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
Н. Бассет
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Мрабти
67'
Замена
Б. Антонио
️️️️
М. Конате
59'
Желтая карточка
Д. Бейтс
51'
46'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Х. Кавабе
ГОЛ! 1:0!
Н. Бассет
Пас отдал
С. Уолш
35'
28'
Замена
L. Noubi
️️️️
М. Дженепо
13'
Красная карточка
М. Бокади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Стандард
16
Арно Бодар
(К)
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
6
Хайао Кавабе
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Мехелен
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Билал Бафдили
ЦП
29
Билл Антонио
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Стандард
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
4
Бейтс
33
30
5
Фулон
8
Конате
14
Уолш
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Бассет
28
Мрабти
2-4-2-2
16
Бодар
13
Фосси
20
Бокади
34
Лайфис
21
О'Нил
21
Прайс
6
Кавабе
14
Соуа
12
Дженепо
3
Нгой
9
Канга
8
Конате
29
Антонио
29
Антонио
8
Конате
9
Бассет
29
Лаубербах
29
Лаубербах
9
Бассет
28
Мрабти
14
Маледе
14
Маледе
28
Мрабти
12
Дженепо
4
4
12
Дженепо
13
Фосси
61
Чанак
61
Чанак
13
Фосси
6
Кавабе
9
Эмон
9
Эмон
6
Кавабе
Остались в запасе
Мехелен
Стандард
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Мехелен - Стандард
2
1
Всего ударов по воротам
27
14
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
592
331
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
10
7
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.4
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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