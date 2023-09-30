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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Антверпен
Мехелен - Антверпен: обзор матча 30 сентября 2023
Мехелен
30.09.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Антверпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Антверпен
81'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ю. Эккеленкамп
81'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
С. Уолш
79'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Сторм
79'
64'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Д. Керк
64'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
О. Вейндал
63'
Желтая карточка
В. Янссен
63'
Замена
А. Валенсия
️️️️
А. Муджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Мехелен
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-1-1-3
1
5
Фулон
33
30
14
Уолш
8
Конате
17
Скофс
14
Пфлюке
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
4-2-1-2-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
5
Вейндал
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
9
Керк
7
Муджа
14
Янссен
10
Сторм
11
Хайреманс
11
Хайреманс
10
Сторм
14
Уолш
28
Раемакерс
28
Раемакерс
14
Уолш
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
5
Вейндал
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
5
Вейндал
9
Керк
7
Баликвиша
7
Баликвиша
9
Керк
7
Муджа
14
Валенсия
14
Валенсия
7
Муджа
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Мехелен
Антверпен
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Остались в запасе
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Стивен Дефур
Статистика матча Мехелен - Антверпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
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