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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Мехелен
Гент - Мехелен: обзор матча 19 января 2024
Гент
19.01.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Мехелен
60'
Ж. де Сар
26'
Д. Фулон
83'
Б. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Мехелен
90'
+5
Желтая карточка
J. Van Hecke
89'
Замена
I. Asante
️️️️
Ж. Хайреманс
83'
ГОЛ! 1:2!
Б. Антонио
Пас отдал
Й. Маледе
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
D. Yokota
78'
75'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
К. Мрабти
75'
Замена
Б. Антонио
️️️️
Д. Фулон
Замена
Л. Депуатр
️️️️
П. Геркенс
64'
63'
Желтая карточка
E. Cobbaut
61'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Л. Лаубербах
ГОЛ! 1:1!
Ж. де Сар
60'
50'
Желтая карточка
Д. Фулон
Желтая карточка
М. Самуас
41'
Желтая карточка
И. Кандусс
39'
31'
Желтая карточка
К. Мрабти
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фулон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Гент
2
Mohamed Soumah
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
39
Абдул Айинде
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Мехелен
12
Noe Rottiers
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Билал Бафдили
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
4-4-2
1
Шмидт
46
16
Гандельман
3
Браун
27
Кандусс
18
Самуас
24
Кумс
18
Геркенс
4
де Сар
17
99
Кюйперс
4-2-1-3
1
30
33
4
Бейтс
5
Фулон
17
Скофс
17
Мукау
11
Хайреманс
29
Лаубербах
28
Мрабти
6
17
27
Фадиджа
27
Фадиджа
17
18
Геркенс
29
Депуатр
29
Депуатр
18
Геркенс
28
Мрабти
14
Пфлюке
14
Пфлюке
28
Мрабти
29
Лаубербах
14
Маледе
14
Маледе
29
Лаубербах
5
Фулон
29
Антонио
29
Антонио
5
Фулон
11
Хайреманс
34
34
11
Хайреманс
Остались в запасе
Гент
Мехелен
2
Mohamed Soumah
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
39
Абдул Айинде
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
12
Noe Rottiers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
2
Mohamed Soumah
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
39
Абдул Айинде
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
12
Noe Rottiers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Гент - Мехелен
2
4
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
4
15
Количество передач
599
374
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.09
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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