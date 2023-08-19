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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Юнион СЖ
Мехелен - Юнион СЖ: обзор матча 19 августа 2023
Мехелен
19.08.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Юнион СЖ
37'
К. Мрабти
78'
Ж. Хайреманс
89'
Р. Бельгали
90+5'
Д. Бейтс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Юнион СЖ
ГОЛ! 4:0!
Д. Бейтс
Пас отдал
Ж. Хайреманс
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Пуэртас
ГОЛ! 3:0!
Р. Бельгали
Пас отдал
Й. Маледе
89'
89'
Замена
Н. Садики
️️️️
К. Мак Аллистер
83'
Желтая карточка
Л. Амани
Замена
Й. Маледе
️️️️
Н. Сторм
81'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
Н. Сторм
78'
77'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
К. Терхо
Замена
Р. Бельгали
️️️️
С. Уолш
73'
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
К. Мрабти
73'
70'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Д. Эккерт
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Н. Мукау
59'
46'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
М. Расмуссен
ГОЛ! 1:0!
К. Мрабти
Пас отдал
Р. Скофс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Мехелен
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-2-1-3
1
5
Фулон
4
Бейтс
30
14
Уолш
17
Мукау
17
Скофс
11
Хайреманс
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
3-1-3-2-1
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
28
Мачида
34
Ванхутте
21
Пуэртас
10
Амани
20
Расмуссен
17
Терхо
94
Лапуссен
10
Эккерт
14
Уолш
45
Бельгали
45
Бельгали
14
Уолш
10
Сторм
14
Маледе
14
Маледе
10
Сторм
28
Мрабти
28
Раемакерс
28
Раемакерс
28
Мрабти
17
Мукау
6
6
17
Мукау
5
Мак Аллистер
27
Садики
27
Садики
5
Мак Аллистер
17
Терхо
11
Теклаб
11
Теклаб
17
Терхо
10
Эккерт
7
7
10
Эккерт
20
Расмуссен
9
Нильссон
9
Нильссон
20
Расмуссен
Остались в запасе
Мехелен
Юнион СЖ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
4
Димитри Лавале
ЦЗ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Главный тренер
Стивен Дефур
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Мехелен - Юнион СЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
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05.11.2026
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