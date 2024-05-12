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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Мехелен
Сент-Труйден - Мехелен: обзор матча 12 мая 2024
Сент-Труйден
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, группа B, 8 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
17'
А. Бертаччини
39'
А. Бертаччини
9'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Мехелен
90'
+5
Замена
I. Asante
️️️️
Д. Фулон
Замена
С. Оказаки
️️️️
А. Койта
90'
+2
Желтая карточка
В. Янссенс
90'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Р. Ито
83'
80'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
М. Конате
73'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
П. Пфлюке
73'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
И. Слимани
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
73'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
А. Бертаччини
73'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Б. Годо
73'
46'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
С. Уолш
ГОЛ! 2:1!
А. Бертаччини
Пас отдал
Э. Жуниор Бока
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Бертаччини
Пас отдал
А. Койта
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
И. Слимани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
5
Дам Фулон
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сузуки
17
Бока
31
Годо
20
Ван Хелден
6
Сметс
60
Ванвесемаэль
17
Делорж
11
Койта
18
Захиролеслам
91
Бертаччини
10
Ито
4-1-2-1-3
14
Уолш
24
Гарананга
4
Бейтс
5
Фулон
8
Конате
17
Скофс
17
Мукау
14
Пфлюке
28
Мрабти
15
19
Слимани
31
Годо
22
Янссенс
22
Янссенс
31
Годо
10
Ито
16
Фудзита
16
Фудзита
10
Ито
91
Бертаччини
20
Ямамото
20
Ямамото
91
Бертаччини
11
Койта
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Койта
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
14
Уолш
5
Болинголи
5
Болинголи
14
Уолш
14
Пфлюке
11
Бафдили
11
Бафдили
14
Пфлюке
8
Конате
6
6
8
Конате
5
Фулон
34
34
5
Фулон
19
Слимани
29
Лаубербах
29
Лаубербах
19
Слимани
Остались в запасе
Сент-Труйден
Мехелен
12
Йо Коппенс
ВР
27
Фредерик Анану
ПАЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
31
Oskar Annell
ВР
40
Dirk Asare
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
27
Фредерик Анану
ПАЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Остались в запасе
31
Oskar Annell
ВР
40
Dirk Asare
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Сент-Труйден - Мехелен
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
543
502
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.11
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Ken Vermeiren, Belgium
Стадион:
Штайен
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