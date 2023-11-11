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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Шарлеруа
Мехелен - Шарлеруа: обзор матча 11 ноября 2023
Мехелен
11.11.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
48'
Ж. Хайреманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Шарлеруа
Желтая карточка
Б. Бафдили
90'
+4
Замена
J. Van Hecke
️️️️
С. Уолш
90'
+2
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Ж. Хайреманс
83'
Замена
Й. Маледе
️️️️
К. Мрабти
83'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
М. Конате
68'
61'
Замена
Н. Штулич
️️️️
О. Даббаг
61'
Замена
П. Гуягон
️️️️
А. Бернье
61'
Замена
А. Зорган
️️️️
Д. Хейманс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Хайреманс
48'
46'
Красная карточка
Д. Марк
Желтая карточка
С. Уолш
35'
10'
Желтая карточка
О. Даббаг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
12
Tristan Loiseuax
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
9
Никола Штулич
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-3-1-1-2
1
4
Бейтс
33
30
5
Фулон
8
Конате
14
Уолш
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Бассет
28
Мрабти
4-1-2-2-1
12
Коффи
5
Багер
25
Марк
25
Андреу
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
17
Бернье
88
Мориока
38
Хейманс
98
Даббаг
8
Конате
11
Бафдили
11
Бафдили
8
Конате
11
Хайреманс
14
Пфлюке
14
Пфлюке
11
Хайреманс
14
Уолш
6
6
14
Уолш
28
Мрабти
14
Маледе
14
Маледе
28
Мрабти
38
Хейманс
8
Зорган
8
Зорган
38
Хейманс
17
Бернье
8
Гуягон
8
Гуягон
17
Бернье
98
Даббаг
9
Штулич
9
Штулич
98
Даббаг
Остались в запасе
Мехелен
Шарлеруа
12
Tristan Loiseuax
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
12
Tristan Loiseuax
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Мехелен - Шарлеруа
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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