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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Мехелен
Шарлеруа - Мехелен: обзор матча 27 декабря 2023
Шарлеруа
27.12.2023, среда, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
3'
А. Зорган
90+9'
А. Зорган
66'
Н. Бассет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Мехелен
ГОЛ! 2:1!
А. Зорган
Пас отдал
Д. Хейманс
90'
+9
Замена
Д. Хейманс
️️️️
И. Мбенза
90'
+4
88'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Ж. Хайреманс
80'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
М. Конате
Замена
А. Бернье
️️️️
П. Гуягон
78'
70'
Желтая карточка
К. Мрабти
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бассет
Пас отдал
Д. Фулон
Желтая карточка
Ж. Рогель
49'
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
Р. Мориока
46'
46'
Замена
Б. Антонио
️️️️
С. Уолш
Желтая карточка
Й. Багер
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Зорган
Пас отдал
И. Мбенза
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
(К)
АП
8
Парфе Гуягон
АП
21
Жан Рогель
ПП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
9
Норман Бассет
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Мехелен
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
4-3-2-1
12
Коффи
20
Драгснес
2
Ван Клемпут
25
Андреу
5
Багер
8
Зорган
7
Мбенза
21
Рогель
8
Гуягон
88
Мориока
17
3-3-1-1-2
1
33
30
14
Уолш
4
Бейтс
8
Конате
5
Фулон
17
Скофс
11
Хайреманс
28
Мрабти
9
Бассет
88
Мориока
23
Илаймахаритра
23
Илаймахаритра
88
Мориока
8
Гуягон
17
Бернье
17
Бернье
8
Гуягон
7
Мбенза
38
Хейманс
38
Хейманс
7
Мбенза
11
Хайреманс
14
Пфлюке
14
Пфлюке
11
Хайреманс
8
Конате
29
Лаубербах
29
Лаубербах
8
Конате
14
Уолш
29
Антонио
29
Антонио
14
Уолш
Остались в запасе
Шарлеруа
Мехелен
1
Martin Delavalée
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Шарлеруа - Мехелен
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
300
595
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.8
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Wesli De Cremer, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
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