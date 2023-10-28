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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Серкль Брюгге
Мехелен - Серкль Брюгге: обзор матча 28 октября 2023
Мехелен
28.10.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
53'
К. Данке
72'
К. Олаигбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Серкль Брюгге
90'
+2
Пенальти не реализован!
К. Данке
79'
Замена
А. Минда
️️️️
Ф. Лемарешаль
79'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
П. Пфлюке
76'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
К. Мрабти
74'
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
Д. Бейтс
74'
Замена
Н. Бассет
️️️️
Н. Сторм
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
К. Олаигбе
Пас отдал
Й. Даланд
69'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
66'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Я. Гбоу
59'
Желтая карточка
У. Сике
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
Ф. Лемарешаль
51'
Желтая карточка
К. Данке
Замена
Й. Маледе
️️️️
С. Уолш
46'
46'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
К. Равик
Замена
М. Конате
️️️️
Т. Раемакерс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
28
Керим Мрабти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
9
Норман Бассет
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
4-1-5
1
5
Фулон
4
Бейтс
33
14
Уолш
11
Хайреманс
28
Раемакерс
28
Мрабти
29
Лаубербах
6
10
Сторм
4-3-2-2
41
Сике
2
Даланд
5
Равик
5
Попович
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
80
Лемарешаль
24
Сомерс
34
Гбоу
9
Данке
17
4
Бейтс
30
30
4
Бейтс
28
Раемакерс
8
Конате
8
Конате
28
Раемакерс
28
Мрабти
14
Пфлюке
14
Пфлюке
28
Мрабти
10
Сторм
9
Бассет
9
Бассет
10
Сторм
14
Уолш
14
Маледе
14
Маледе
14
Уолш
5
Равик
20
Назинью
20
Назинью
5
Равик
80
Лемарешаль
27
Минда
27
Минда
80
Лемарешаль
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
34
Гбоу
11
Олаигбе
11
Олаигбе
34
Гбоу
Остались в запасе
Мехелен
Серкль Брюгге
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
Главный тренер
Стивен Дефур
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Мехелен - Серкль Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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