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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Мехелен
Андерлехт - Мехелен: обзор матча 07 октября 2023
Андерлехт
07.10.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Мехелен
14'
М. Стройкенс
60'
К. Дольберг
90+3'
Ф. Амузу
73'
Н. Сторм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Мехелен
Замена
А. Флипс
️️️️
А. Дрейер
90'
+4
Замена
А. Диавара
️️️️
Т. Леони
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Ф. Амузу
Пас отдал
Л. Васкес
90'
+3
83'
Желтая карточка
К. Мрабти
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Т. Азар
82'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
82'
77'
Желтая карточка
Д. Бейтс
75'
Замена
Д. Бейтс
️️️️
J. Vanlerberghe
75'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
С. Уолш
Замена
️️️️
М. Стройкенс
75'
73'
ГОЛ! 2:1!
Н. Сторм
Желтая карточка
К. Сарделла
69'
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Л. Аугустинссон
60'
Желтая карточка
Т. Леони
57'
57'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
П. Пфлюке
46'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
М. Конате
27'
Желтая карточка
Р. Скофс
ГОЛ! 1:0!
М. Стройкенс
Пас отдал
Т. Азар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
Мехелен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
4-1-3-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
23
Ритс
9
Азар
6
Леони
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-1-1-1-3
1
14
Уолш
30
33
5
Фулон
8
Конате
17
Скофс
14
Пфлюке
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
6
Леони
24
Диавара
24
Диавара
6
Леони
9
Азар
9
Амузу
9
Амузу
9
Азар
10
Дрейер
70
Флипс
70
Флипс
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
14
Уолш
5
Болинголи
5
Болинголи
14
Уолш
30
4
Бейтс
4
Бейтс
30
8
Конате
11
Хайреманс
11
Хайреманс
8
Конате
14
Пфлюке
6
6
14
Пфлюке
Остались в запасе
Андерлехт
Мехелен
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Статистика матча Андерлехт - Мехелен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
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