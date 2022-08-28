|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|68' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|29.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|18.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|52'
|16.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|6'
|03.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|13.08.2022
|89' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Витебск (Витебск)