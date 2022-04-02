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Domingues
Статистика
Domingues - статистика
| Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон Смирнис
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 2 тур
Аполлон Смирнис
1 : 0
02.04.2022
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Аполлон Смирнис
0 : 2
28.02.2022
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Ионикос
4 : 0
23.02.2022
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
ПАС Ламия
1 : 2
20.02.2022
Аполлон Смирнис
1' - 90'
78'
Греция. Суперлига, 14 тур
Аполлон Смирнис
0 : 3
16.02.2022
Панатинаикос
1' - 90'
54'
Греция. Суперлига, 23 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
12.02.2022
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Аполлон Смирнис
2 : 2
06.11.2021
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
4 : 1
30.10.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Аполлон Смирнис
1 : 0
23.10.2021
ПАС
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 1
16.10.2021
Астерас
1' - 90'
55'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
0 : 0
02.10.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
27.09.2021
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
4 : 1
22.09.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Аполлон Смирнис
1 : 3
19.09.2021
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
4 : 0
11.09.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
80'
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