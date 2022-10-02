Мерт Четин - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Мерт
|Фамилия
|Четин
|Команда
|Адана Демирспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анкара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Мерт
|Фамилия
|Четин
|Команда
|Адана Демирспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анкара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.02.2023
|1' - 90'
|Адана Демирспор
|1:1
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 22 тур
|28.01.2023
|1' - 80'
|Сивасспор
|1:2
|Адана Демирспор
|Турция. Суперлига, 21 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|13.08.2022
|1' -21'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)