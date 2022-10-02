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    Мерт Четин - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Мерт
    Фамилия Четин
    Команда Адана Демирспор
    Состав Основной
    Родной город Анкара
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1997 (26 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.02.2023 1' - 90' Адана Демирспор 1:1 Фенербахче Турция. Суперлига, 22 тур
    28.01.2023 1' - 80' Сивасспор 1:2 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 21 тур
    76'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    13.08.2022 1' -21' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
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