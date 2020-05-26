Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мерт Четин - статистика

Завершил карьеру
1 января 1997 (29), Анкара
#45 | Защитник
189 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анкарагюджю
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
64'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
2 : 0
19.04.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.04.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
1' - 46'
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
1 : 1
02.03.2024
Истанбулспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 2
24.02.2024
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Анкарагюджю
0 : 3
18.02.2024
Галатасарай
46' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
81' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
74' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
85' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
78' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
1 : 1
09.01.2024
Анкарагюджю
86' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Анкарагюджю
0 : 1
06.01.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Анкарагюджю
0 : 0
21.12.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Анкарагюджю
1 : 1
11.12.2023
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.12.2023
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
90' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
0 : 4
10.11.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 3
05.11.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
1' - 73'
Турция. Суперлига, 8 тур
Анкарагюджю
3 : 0
07.10.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 0
30.09.2023
Анкарагюджю
9' - 90'
57'
Турция. Суперлига, 4 тур
Анкарагюджю
0 : 1
03.09.2023
Фенербахче
1' - 90'
7'
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Анкарагюджю
1 : 1
21.08.2023
Адана Демирспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
3 : 2
12.08.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Главные новости
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
17
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
4
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
2
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
2
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+