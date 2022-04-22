Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фрейзер Кэмпбелл - статистика

Завершил карьеру
13 сентября 1987 (39)
#22 | Нападающий
172 см | 64 кг
Англия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
22.04.2022
Барнсли
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Халл Сити
0 : 1
01.04.2022
Хаддерсфилд Таун
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
11.12.2021
Ковентри
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Барнсли
1 : 1
04.12.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 55'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
27.11.2021
Мидлсбро
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
24.11.2021
Хаддерсфилд Таун
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
20.11.2021
Вест Бромвич
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
2 : 1
06.11.2021
Хаддерсфилд Таун
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
02.11.2021
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
30.10.2021
Миллуолл
78' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Борнмут
3 : 0
23.10.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
20.10.2021
Бирмингем Сити
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
16.10.2021
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лутон Таун
0 : 0
02.10.2021
Хаддерсфилд Таун
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
28.09.2021
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Суонси
1 : 0
25.09.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
18.09.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
2 : 1
11.09.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 78'
58'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 0
28.08.2021
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
21.08.2021
Хаддерсфилд Таун
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
17.08.2021
Престон
46' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 5
14.08.2021
Фулхэм
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Дерби Каунти
1 : 1
07.08.2021
Хаддерсфилд Таун
63' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
83
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+