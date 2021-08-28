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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Рединг
Хаддерсфилд Таун - Рединг: обзор матча 28 августа 2021
Хаддерсфилд Таун
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
39'
Л. О'Брайен
51'
М. Пирсон
66'
С. Томас
68'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рединг
ГОЛ! 4:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Корома
68'
ГОЛ! 3:0!
С. Томас
66'
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Синани
62'
Желтая карточка
М. Пирсон
59'
51'
Желтая карточка
Т. Деле-Баширу
ГОЛ! 2:0!
М. Пирсон
Пас отдал
С. Томас
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. О'Брайен
Пас отдал
С. Томас
39'
Желтая карточка
С. Томас
31'
23'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
42
Lynford Sackey
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
4-3-4
15
Тоффоло
6
Колуилл
12
Лис
5
Пирсон
27
О'Брайен
10
Синани
6
Хогг
25
Уорд
21
Николлс
7
Томас
37
Корома
3-3-4
1
Кабрал
17
Идом
5
Моррисон
26
Мур
4
Риномхота
30
Хойлетт
8
Свифт
47
Пушкаш
29
Лорент
12
Холмс
20
Деле-Баширу
10
Синани
20
Тертон
20
Тертон
10
Синани
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рединг
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
23
Люк Саутвуд
ВР
42
Lynford Sackey
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
42
Lynford Sackey
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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