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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ковентри
Хаддерсфилд Таун - Ковентри: обзор матча 11 декабря 2021
Хаддерсфилд Таун
11.12.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
18'
Д. Уорд
90+3'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ковентри
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Гудден
81'
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. О'Харе
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Д. Холмс
81'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
71'
62'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Б. Шиф
62'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Ф. Дабо
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Корома
62'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
61'
Желтая карточка
Д. Холмс
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Л. Келли
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Г. Тоффоло
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
17
Каллум О'Харе
АП
18
Бен Шиф
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Ковентри
22
Ян Матсен
ЛЗ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-2-1-4
15
Тоффоло
12
Лис
5
Пирсон
6
Колуилл
14
Холмс
27
О'Брайен
7
Томас
21
Николлс
25
Уорд
37
Корома
7
Хай
2-1-5
21
Мур
34
Кейн
25
Дабо
17
О'Харе
5
МакФадзин
24
Гудден
4
Келли
24
Аллен
5
Роуз
14
Холмс
3
Руффельс
3
Руффельс
14
Холмс
37
Корома
20
Тертон
20
Тертон
37
Корома
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Дабо
22
Матсен
22
Матсен
25
Дабо
18
Шиф
10
Уокер
10
Уокер
18
Шиф
17
О'Харе
10
Джонс
10
Джонс
17
О'Харе
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ковентри
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
13
Бен Уилсон
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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