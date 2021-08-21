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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 21 августа 2021
Шеффилд Юнайтед
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+2'
Б. Шарп
75'
Д. Корома
90+4'
Л. Колуилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Колуилл
ГОЛ! 1:1!
Б. Шарп
90'
+2
87'
Желтая карточка
Л. Николлс
81'
Замена
A. Vallejo
️️️️
Д. Корома
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Флек
78'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Корома
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Брюстер
65'
60'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
С. Хай
60'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
41'
Желтая карточка
Л. Колуилл
36'
Желтая карточка
О. Тертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Хаддерсфилд Таун
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Люк Фримен
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
6
Дэвис
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
6
Бешам
16
Берге
32
Балдок
13
Флек
10
Норвуд
9
МакБарни
10
Брюстер
3-2-5
6
Колуилл
5
Пирсон
23
Сарр
6
Хогг
27
О'Брайен
25
Уорд
20
Тертон
7
Хай
37
Корома
7
Томас
30
Норрингтон-Дэвис
23
Осборн
23
Осборн
30
Норрингтон-Дэвис
13
Флек
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
13
Флек
10
Брюстер
14
Шарп
14
Шарп
10
Брюстер
7
Хай
15
Тоффоло
15
Тоффоло
7
Хай
37
Корома
50
50
37
Корома
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Райан Шофилд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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