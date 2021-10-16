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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити: обзор матча 16 октября 2021
Хаддерсфилд Таун
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
9'
Т. Лис
73'
Д. Холмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Замена
М. Сарр
️️️️
С. Томас
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Холмс
Пас отдал
С. Томас
73'
71'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
О. Тертон
️️️️
М. Пирсон
71'
67'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Т. Смит
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Синани
64'
56'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Смолвуд
43'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
28'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ! 1:0!
Т. Лис
9'
Желтая карточка
Л. Колуилл
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-4-1-2
15
Тоффоло
12
Лис
5
Пирсон
6
Колуилл
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
21
Николлс
2-2-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
10
Хонимэн
12
23
Льюис-Поттер
29
Смит
2
Койл
24
Гривз
7
Кэннон
21
Смолвуд
7
Томас
23
Сарр
23
Сарр
7
Томас
5
Пирсон
20
Тертон
20
Тертон
5
Пирсон
10
Синани
7
Хай
7
Хай
10
Синани
10
Хонимэн
20
Монкур
20
Монкур
10
Хонимэн
21
Смолвуд
5
Доэрти
5
Доэрти
21
Смолвуд
29
Смит
39
Ивс
39
Ивс
29
Смит
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Халл Сити
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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