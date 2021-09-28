Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
Хаддерсфилд Таун - Блэкберн: обзор матча 28 сентября 2021
Хаддерсфилд Таун
28.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
36'
A. Vallejo
61'
Д. Уорд
84'
Д. Уорд
57'
Б. Бреретон
64'
Б. Бреретон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
Желтая карточка
Л. Николлс
90'
+3
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Д. Синани
88'
ГОЛ! 3:2!
Д. Уорд
Пас отдал
Г. Тоффоло
84'
Замена
О. Тертон
️️️️
С. Томас
84'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Корома
81'
79'
Замена
Л. Кларксон
️️️️
С. Галлахер
75'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Ротуэлл
Желтая карточка
М. Сарр
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Бреретон
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд
Пас отдал
С. Томас
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Д. Ротуэлл
Замена
С. Хай
️️️️
A. Vallejo
56'
ГОЛ! 1:0!
A. Vallejo
Пас отдал
С. Томас
36'
21'
Замена
T. Magloire
️️️️
Р. Ньямб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
4-2-5
15
Тоффоло
12
Лис
23
Сарр
5
Пирсон
10
Синани
27
О'Брайен
7
Томас
37
Корома
25
Уорд
50
21
Николлс
3-3-1-3
1
Камински
24
Ньямб
17
Картер
4
Айяла
6
Бакли
7
Ротуэлл
27
Трэвис
22
Бреретон
3
Пикеринг
20
Галлахер
24
Долан
37
Корома
14
Холмс
14
Холмс
37
Корома
7
Томас
20
Тертон
20
Тертон
7
Томас
10
Синани
3
Руффельс
3
Руффельс
10
Синани
50
7
Хай
7
Хай
50
20
Галлахер
7
Кларксон
7
Кларксон
20
Галлахер
7
Ротуэлл
99
Поведа
99
Поведа
7
Ротуэлл
24
Ньямб
35
35
24
Ньямб
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+