Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Хаддерсфилд Таун
Суонси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 25 сентября 2021
Суонси
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
17'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Хаддерсфилд Таун
89'
Желтая карточка
Л. Колуилл
Желтая карточка
К. Смит
89'
88'
Желтая карточка
Д. Холмс
83'
Замена
А. Одубеко
️️️️
Д. Хогг
Желтая карточка
К. Ноутон
82'
Замена
Д. Фултон
️️️️
О. Нтчам
76'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Патерсон
70'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
69'
64'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Ф. Кэмпбелл
61'
Замена
Д. Корома
️️️️
О. Тертон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Патерсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
2
Итан Лейрд
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Суонси
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4-3-3
29
Хамер
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
5
Кабанго
26
Ноутон
6
Гримес
10
Нтчам
35
Патерсон
9
Пироэ
4
Даунс
2
Лейрд
4-3-4
5
Пирсон
12
Лис
6
Колуилл
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
22
Кэмпбелл
20
Тертон
21
Николлс
7
Томас
35
Патерсон
8
Смит
8
Смит
35
Патерсон
10
Нтчам
4
Фултон
4
Фултон
10
Нтчам
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
22
Кэмпбелл
14
Холмс
14
Холмс
22
Кэмпбелл
6
Хогг
11
Одубеко
11
Одубеко
6
Хогг
20
Тертон
37
Корома
37
Корома
20
Тертон
Остались в запасе
Суонси
Хаддерсфилд Таун
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Суонси - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+