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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 октября 2021
Лутон Таун
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
К. Джером
89'
Замена
К. Мендес
️️️️
Л. Берри
87'
83'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
80'
Желтая карточка
М. Сарр
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Кларк
73'
73'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Синани
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
67'
58'
Желтая карточка
Т. Лис
43'
Желтая карточка
С. Томас
Желтая карточка
Г. Ри
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ЦФ
8
Люк Берри
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
3-2-1-4
21
Слуга
15
Локьер
15
Брэдли
14
Бри
17
Белл
3
Нейсмит
16
Ри
18
Кларк
45
Адебайо
23
Корник
8
Берри
4-2-5
23
Сарр
12
Лис
5
Пирсон
15
Тоффоло
10
Синани
27
О'Брайен
25
Уорд
21
Николлс
7
Томас
7
Хай
37
Корома
18
Кларк
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
18
Кларк
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
8
Берри
7
Мендес
7
Мендес
8
Берри
10
Синани
14
Холмс
14
Холмс
10
Синани
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
Остались в запасе
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
17
Роландо Ааронс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
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27 августа
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