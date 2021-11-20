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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: обзор матча 20 ноября 2021
Хаддерсфилд Таун
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
6'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
Замена
Д. Руффельс
️️️️
С. Томас
86'
82'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
М. Филлипс
79'
Красная карточка
Д. Ливермор
75'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
68'
61'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Г. Диангана
50'
Желтая карточка
Г. Диангана
Желтая карточка
О. Тертон
49'
24'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ! 1:0!
Д. Синани
Пас отдал
Д. Уорд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-2-1-4
15
Тоффоло
23
Сарр
6
Колуилл
5
Пирсон
10
Синани
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
7
Хай
20
Тертон
21
Николлс
3-3-3-1
26
Джонстон
4
Кипр
5
Кларк
5
Бартли
19
Гарднер-Хикман
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
20
Моуатт
19
Диангана
9
Грант
7
Томас
3
Руффельс
3
Руффельс
7
Томас
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Филлипс
2
Ферлонг
2
Ферлонг
25
Филлипс
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
19
Диангана
9
Хагилл
9
Хагилл
19
Диангана
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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