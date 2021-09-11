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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 11 сентября 2021
Сток Сити
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
50'
Д. Браун
63'
М. Пирсон (АГ)
47'
Г. Тоффоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
А. Даути
️️️️
М. Вранчич
86'
Желтая карточка
Д. Аллен
85'
Желтая карточка
М. Вранчич
82'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Сарридж
80'
78'
Замена
А. Одубеко
️️️️
Ф. Кэмпбелл
68'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Холмс
67'
Замена
О. Тертон
️️️️
Т. Лис
Замена
Д. Аллен
️️️️
Р. Сойерс
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Пирсон
63'
62'
Желтая карточка
Д. Холмс
58'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:1!
Д. Браун
Пас отдал
М. Вранчич
50'
49'
Желтая карточка
Т. Лис
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тоффоло
Пас отдал
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Ли Николлс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
15
Суттар
16
Уилмот
14
Тимон
5
Эстигард
2
Смит
6
Клукас
14
Сойерс
8
Вранчич
9
Сарридж
18
Браун
4-3-4
5
Пирсон
12
Лис
23
Сарр
15
Тоффоло
14
Холмс
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Томас
37
Корома
22
Кэмпбелл
21
Николлс
8
Вранчич
45
Даути
45
Даути
8
Вранчич
14
Сойерс
7
Аллен
7
Аллен
14
Сойерс
9
Сарридж
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Сарридж
14
Холмс
10
Синани
10
Синани
14
Холмс
12
Лис
20
Тертон
20
Тертон
12
Лис
22
Кэмпбелл
11
Одубеко
11
Одубеко
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
41
Николас Билокапич
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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