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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Барнсли
Хаддерсфилд Таун - Барнсли: обзор матча 22 апреля 2022
Хаддерсфилд Таун
22.04.2022, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
4'
Д. Роудс
45+1'
Г. Тоффоло
90+7'
К. Стайлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Барнсли
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
К. Стайлс
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Холмс
89'
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Г. Тоффоло
84'
70'
Замена
А. Исека
️️️️
К. Вудроу
70'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Кина
69'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
М. Вулф
56'
Желтая карточка
Р. Палмер
52'
Желтая карточка
Л. Китчинг
51'
Желтая карточка
М. Вулф
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Синани
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Тоффоло
Пас отдал
Д. Синани
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Барнсли
1
Daniel Jinadu
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
39
Айзек Кристи-Дэвис
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
4-5-1
21
Николлс
15
Тоффоло
12
Лис
23
Сарр
20
Тертон
6
Хогг
27
О'Брайен
13
Расселл
10
Синани
14
Холмс
29
Роудс
4-3-1-2
1
Уолтон
2
Бриттан
5
Андерсен
15
Китчинг
21
Вита
14
Вулф
17
Палмер
8
Кина
10
Басси
12
Вудроу
9
Моррис
15
Тоффоло
3
Руффельс
3
Руффельс
15
Тоффоло
10
Синани
7
Хай
7
Хай
10
Синани
14
Холмс
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
14
Холмс
8
Кина
4
Стайлс
4
Стайлс
8
Кина
12
Вудроу
9
Исека
9
Исека
12
Вудроу
14
Вулф
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
14
Вулф
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Daniel Jinadu
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
1
Daniel Jinadu
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Барнсли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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