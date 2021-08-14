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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм: обзор матча 14 августа 2021
Хаддерсфилд Таун
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 5
Завершен
Фулхэм
42'
М. Пирсон
9'
А. Митрович
37'
Д. Онома
42'
Ф. Карвалью
78'
И. Кавалейру
90+6'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
90'
+6
ГОЛ! 1:5!
И. Кавалейру
Пас отдал
А. Митрович
86'
Замена
Т. Франсуа
️️️️
Ж. Мишель Сери
78'
ГОЛ! 1:4!
И. Кавалейру
Пас отдал
Б. Рид
77'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Д. Онома
77'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Ф. Карвалью
Желтая карточка
Л. Колуилл
73'
72'
Красная карточка
Х. Уилсон
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Холмс
67'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
46'
Замена
С. Хай
️️️️
A. Vallejo
46'
42'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Б. Рид
ГОЛ! 1:2!
М. Пирсон
Пас отдал
С. Томас
42'
39'
Желтая карточка
Б. Рид
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Онома
Пас отдал
Б. Рид
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
3-2-5
1
Шофилд
5
Пирсон
6
Колуилл
23
Сарр
6
Хогг
14
Холмс
25
Уорд
20
Тертон
50
7
Томас
37
Корома
4-1-3-2
13
Газзанига
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
14
Сери
10
Уилсон
14
Карвалью
17
Онома
9
Митрович
14
Рид
14
Холмс
29
Роудс
29
Роудс
14
Холмс
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
50
7
Хай
7
Хай
50
14
Карвалью
99
Ангисса
99
Ангисса
14
Карвалью
17
Онома
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
17
Онома
14
Сери
8
Франсуа
8
Франсуа
14
Сери
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Фулхэм
2
Пипа
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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