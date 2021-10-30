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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл: обзор матча 30 октября 2021
Хаддерсфилд Таун
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
82'
Д. Хогг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+2
Желтая карточка
С. Томас
90'
+1
Желтая карточка
Д. Корома
85'
85'
Желтая карточка
Р. Леонард
83'
Замена
M. Smith
️️️️
Д. Баллард
ГОЛ! 1:0!
Д. Хогг
Пас отдал
С. Томас
82'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Холмс
78'
Замена
О. Тертон
️️️️
Л. Колуилл
78'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Синани
74'
72'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Т. Брэдшоу
46'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
О. Ожо
34'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
4-4-1-2
15
Тоффоло
12
Лис
5
Пирсон
6
Колуилл
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
14
Холмс
7
Томас
21
Николлс
25
Уорд
4-4-2
33
Биалковски
5
Купер
4
Хатчинсон
2
Мэлони
5
Баллард
9
Ожо
6
Сэйвилл
17
Уоллес
16
Митчелл
9
Брэдшоу
18
Леонард
6
Колуилл
20
Тертон
20
Тертон
6
Колуилл
14
Холмс
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
14
Холмс
10
Синани
37
Корома
37
Корома
10
Синани
9
Ожо
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
9
Ожо
9
Брэдшоу
23
Афобе
23
Афобе
9
Брэдшоу
5
Баллард
17
17
5
Баллард
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Скотт Хай
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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