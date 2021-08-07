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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 августа 2021
Дерби Каунти
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
39'
К. Дэйвис
45'
М. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
88'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
Л. Сибли
81'
63'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уорд
63'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Роудс
Замена
Л. Сибли
️️️️
Л. Уотсон
52'
Желтая карточка
Л. Уотсон
50'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарр
Пас отдал
С. Томас
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
39'
Желтая карточка
Н. Бирн
25'
14'
Желтая карточка
О. Тертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Дерби Каунти
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
10
Данель Синани
ЦП
7
Бен Джексон
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4-2-1-3
13
Рос
14
Бирн
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Стирмен
18
Берд
4
Шинни
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
8
Уотсон
72
Йозвяк
2-2-5
1
Шофилд
23
Сарр
5
Пирсон
6
Хогг
14
Холмс
7
Томас
29
Роудс
25
Уорд
7
Хай
20
Тертон
8
Уотсон
32
Сибли
32
Сибли
8
Уотсон
25
Уорд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Уорд
29
Роудс
37
Корома
37
Корома
29
Роудс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
10
Данель Синани
ЦП
7
Бен Джексон
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Остались в запасе
10
Данель Синани
ЦП
7
Бен Джексон
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
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2025.09.24 20:35
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2025.09.23 10:12
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1
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